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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкпул
Вест Бромвич - Блэкпул: обзор матча 15 апреля 2022
Вест Бромвич
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
42'
Э. Кэрролл
90+3'
К. Грант
53'
М. Экпитета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Блэкпул
ГОЛ! 2:1!
К. Грант
90'
+3
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Ферлонг
85'
79'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Боулер
71'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
К. Робинсон
69'
62'
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Андерсон
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Ливермор
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Экпитета
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
А. Рич
42'
37'
Замена
М. Виртю
️️️️
Д. Лоуренс-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Вест Бромвич
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
24
Мэтти Виртю
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
4-1-2-3
27
Баттон
6
Аджайи
5
Кларк
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
8
Моламби
3
Рич
9
Кэрролл
9
Грант
47
Робинсон
2-1-1-5
12
Максвелл
6
Лоуренс-Габриэль
6
Коннолли
16
Дугалл
11
Боулер
19
Ловери
15
Торнили
3
Хасбэнд
21
Андерсон
14
Мадин
47
Робинсон
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
47
Робинсон
2
Ферлонг
19
Диангана
19
Диангана
2
Ферлонг
8
Ливермор
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Ливермор
11
Боулер
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
11
Боулер
6
Лоуренс-Габриэль
24
Виртю
24
Виртю
6
Лоуренс-Габриэль
21
Андерсон
19
Дейл
19
Дейл
21
Андерсон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкпул
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
31
Стюарт Мур
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
1
Алекс Палмер
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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