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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 15 апреля 2022
Хаддерсфилд Таун
15.04.2022, пятница, 19:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
6'
Й. Барбе (АГ)
53'
Г. Тоффоло
43'
Л. Амос
58'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+5
Желтая карточка
С. Филд
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Остин
Желтая карточка
С. Томас
90'
+1
Замена
Пипа
️️️️
О. Тертон
89'
85'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Амос
84'
Замена
А. Грэй
️️️️
Л. Дайкс
83'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Томас
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Синани
75'
Желтая карточка
Д. Холмс
66'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
64'
58'
ГОЛ! 2:2!
И. Хаир
ГОЛ! 2:1!
Г. Тоффоло
Пас отдал
О. Тертон
53'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Уорд
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Амос
Пас отдал
Д. Томас
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Барбе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Куинз Парк Рейнджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ОП
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-4-1-1
21
Николлс
15
Тоффоло
12
Лис
6
Колуилл
20
Тертон
10
Синани
27
О'Брайен
6
Хогг
13
Расселл
7
Томас
25
Уорд
3-1-3-1-2
27
Вествуд
28
Одубайо
2
Данн
3
МакКаллум
10
Амос
8
Томас
21
Доззел
26
Филд
10
Хаир
5
Барбе
13
Дайкс
20
Тертон
2
Пипа
2
Пипа
20
Тертон
25
Уорд
14
Холмс
14
Холмс
25
Уорд
10
Синани
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Синани
10
Амос
37
Адома
37
Адома
10
Амос
13
Дайкс
45
Грэй
45
Грэй
13
Дайкс
8
Томас
32
Остин
32
Остин
8
Томас
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Мерфи Махони
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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