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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ювентус
Катания - Ювентус: обзор матча 02 мая 2010
Катания
02.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
24'
М. Сильвестре
52'
К. Маркизио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
Замена
А. Кандрева
️️️️
Диего
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Д. Зебина
Замена
Н. Сполли
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
П. Ледесма
️️️️
А. Риккьюти
ГОЛ! 1:1!
К. Маркизио
Замена
Амаури
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
Желтая карточка
Д. Зебина
ГОЛ! 1:0!
М. Сильвестре
Желтая карточка
П. Де Челье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
АП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
88
Терлицци
26
Сильвестре
2
Потенца
22
Иско
24
Риккьюти
5
Карбони
27
Бьяджианти
25
Маскара
11
Лопес
4-1-2-1-2
1
Буффон
11
Зебина
14
Кьеллини
0
Каннаваро
29
Де Челье
30
Мело
29
Поульсен
10
Маркизио
10
Диего
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
27
Бьяджианти
2
Сполли
2
Сполли
27
Бьяджианти
24
Риккьюти
17
Ледесма
17
Ледесма
24
Риккьюти
22
Иско
18
Скьякка
18
Скьякка
22
Иско
10
Диего
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Диего
11
Зебина
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
11
Зебина
10
Дель Пьеро
11
Амаури
11
Амаури
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Катания
Ювентус
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Катания - Ювентус
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Анджело Массимино
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