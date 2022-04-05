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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкпул
Престон - Блэкпул: обзор матча 05 апреля 2022
Престон
05.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
45+3'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Блэкпул
Желтая карточка
А. Маккэнн
90'
+2
82'
Замена
М. Виртю
️️️️
К. Дугалл
77'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Г. Мадин
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Г. Каннингэм
73'
Желтая карточка
Э. Хьюз
64'
64'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
С. Хэмилтон
Желтая карточка
Д. Джонсон
62'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
45'
+11
ГОЛ! 1:0!
К. Арчер
Пас отдал
Э. Риис
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
24
Мэтти Виртю
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
5
Бауэр
4
ван ден Берг
8
Каннингэм
16
Хьюз
8
Уайтмэн
14
Джонсон
44
Поттс
8
Брауне
17
Риис
9
Арчер
1-1-1-5
32
Гримшоу
6
Коннолли
16
Дугалл
11
Боулер
3
Хасбэнд
14
Мадин
7
Робсон
21
Андерсон
36
Кио
8
Каннингэм
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Каннингэм
16
Дугалл
24
Виртю
24
Виртю
16
Дугалл
22
Хэмилтон
19
Ловери
19
Ловери
22
Хэмилтон
14
Мадин
12
Йетс
12
Йетс
14
Мадин
Остались в запасе
Престон
Блэкпул
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
12
Крис Максвелл
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Престон - Блэкпул
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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