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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Суонси
Шеффилд Юнайтед - Суонси: обзор матча 19 февраля 2022
Шеффилд Юнайтед
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
4 : 0
Завершен
Суонси
14'
М. Гиббс-Уайт
17'
Д. Балдок
38'
Б. Шарп
78'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Суонси
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
86'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
82'
81'
Замена
К. Смит
️️️️
Ж. Пироэ
ГОЛ! 4:0!
М. Гиббс-Уайт
78'
Замена
Ч. Гуд
️️️️
Д. Балдок
69'
60'
Замена
М. Обафеми
️️️️
О. Нтчам
Желтая карточка
Д. Балдок
41'
Желтая карточка
О. Норвуд
39'
ГОЛ! 3:0!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Балдок
Пас отдал
Р. Норрингтон-Дэвис
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
О. Норвуд
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
14
Робинсон
16
Берге
32
Балдок
13
Флек
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
14
Шарп
3-2-3-3
5
Кабанго
29
Кристи
22
Латибодье
5
Барнс
3
Мэннинг
4
Даунс
6
Гримес
10
Нтчам
9
Пироэ
35
Патерсон
1
Фишер
32
Балдок
5
Гуд
5
Гуд
32
Балдок
10
Гиббс-Уайт
29
Джеббисон
29
Джеббисон
10
Гиббс-Уайт
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
9
Пироэ
8
Смит
8
Смит
9
Пироэ
10
Нтчам
21
Обафеми
21
Обафеми
10
Нтчам
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Суонси
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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