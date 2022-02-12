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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 12 февраля 2022
Хаддерсфилд Таун
12.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Хогг
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Флек
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Д. Уорд
88'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Руффельс
76'
73'
Желтая карточка
О. МакБарни
72'
Замена
О. Норвуд
️️️️
М. Гиббс-Уайт
69'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Корома
66'
17'
Желтая карточка
С. Берге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
3-3-1-4
5
Пирсон
12
Лис
2
Пипа
6
Хогг
27
О'Брайен
13
Расселл
7
Томас
21
Николлс
25
Уорд
37
Корома
3
Руффельс
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
2
Богль
6
Бешам
15
Иган
32
Балдок
16
Берге
14
Робинсон
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
14
Шарп
9
МакБарни
25
Уорд
15
Тоффоло
15
Тоффоло
25
Уорд
37
Корома
14
Холмс
14
Холмс
37
Корома
3
Руффельс
10
Синани
10
Синани
3
Руффельс
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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