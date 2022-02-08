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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 08 февраля 2022
Сток Сити
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
47'
Д. Филоджин
59'
Л. Бэйкер (П)
78'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Суонси
85'
Желтая карточка
Х. Вольф
Желтая карточка
Д. Браун
85'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Аллен
80'
ГОЛ! 3:0!
Д. Браун
Пас отдал
Л. Бэйкер
78'
Замена
С. Клукас
️️️️
Н. Пауэлл
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бэйкер
59'
58'
Красная карточка
Р. Беннетт
55'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
О. Нтчам
55'
Замена
К. Джозеф
️️️️
С. Кристи
ГОЛ! 1:0!
Д. Филоджин
47'
46'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
К. Смит
Желтая карточка
Б. Уилмот
45'
Замена
Д. Майя
️️️️
Т. Кэмбелл
45'
31'
Желтая карточка
О. Нтчам
29'
Желтая карточка
М. Гримес
26'
Желтая карточка
С. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Суонси
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
1
Энди Фишер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
19
Ягиелка
7
Аллен
8
Бэйкер
25
Пауэлл
11
Филоджин
18
Браун
23
Кэмбелл
3-5-1-2
6
Беннетт
5
Кабанго
29
Кристи
4
Даунс
4
Фултон
8
Смит
10
Нтчам
6
Гримес
17
Вольф
21
Обафеми
1
Фишер
25
Пауэлл
6
Клукас
6
Клукас
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
9
Майя
9
Майя
23
Кэмбелл
7
Аллен
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
7
Аллен
10
Нтчам
35
Патерсон
35
Патерсон
10
Нтчам
29
Кристи
22
Джозеф
22
Джозеф
29
Кристи
8
Смит
9
Пироэ
9
Пироэ
8
Смит
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
2
Том Смит
ПЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Сток Сити - Суонси
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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