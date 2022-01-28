Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 28 января 2022
Хаддерсфилд Таун
28.01.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
27'
Д. Корома
78'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Желтая карточка
Л. О'Брайен
83'
Желтая карточка
Л. Николлс
79'
79'
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Синани
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Браун
Пас отдал
Б. Уилмот
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Корома
73'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
73'
64'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
59'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
М. Вранчич
46'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Томпсон
44'
Желтая карточка
Б. Уилмот
ГОЛ! 1:0!
Д. Корома
Пас отдал
Л. О'Брайен
27'
5'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Сток Сити
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Сток Сити
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
3-3-1-4
15
Тоффоло
5
Пирсон
12
Лис
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
7
Томас
37
Корома
25
Уорд
20
Тертон
21
Николлс
4-3-1-3
19
Ягиелка
16
Уилмот
14
Тимон
4
Харвуд-Беллис
8
Бэйкер
15
Томпсон
8
Вранчич
11
Филоджин
26
Флетчер
23
Кэмбелл
1
Бонхэм
37
Корома
14
Холмс
14
Холмс
37
Корома
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
10
Синани
7
Хай
7
Хай
10
Синани
15
Томпсон
7
Аллен
7
Аллен
15
Томпсон
8
Вранчич
25
Пауэлл
25
Пауэлл
8
Вранчич
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+