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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Суонси
Хаддерсфилд Таун - Суонси: обзор матча 15 января 2022
Хаддерсфилд Таун
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
15'
Д. Синани
78'
Ф. Даунс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Суонси
88'
Замена
К. Джозеф
️️️️
О. Нтчам
Замена
Д. Роудс
️️️️
О. Тертон
86'
78'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Даунс
Пас отдал
К. Смит
Замена
Пипа
️️️️
Д. Корома
72'
68'
Замена
М. Обафеми
️️️️
С. Кристи
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Синани
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Синани
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
20
Олли Тертон
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Суонси
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
3-3-1-4
15
Тоффоло
5
Пирсон
12
Лис
10
Синани
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Томас
20
Тертон
21
Николлс
25
Уорд
37
Корома
3-2-4-1
29
Хамер
29
Кристи
5
Кабанго
22
Латибодье
26
Ноутон
3
Мэннинг
6
Гримес
8
Смит
10
Нтчам
4
Даунс
9
Пироэ
37
Корома
2
Пипа
2
Пипа
37
Корома
20
Тертон
29
Роудс
29
Роудс
20
Тертон
10
Синани
7
Хай
7
Хай
10
Синани
29
Кристи
21
Обафеми
21
Обафеми
29
Кристи
10
Нтчам
22
Джозеф
22
Джозеф
10
Нтчам
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Суонси
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Остались в запасе
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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