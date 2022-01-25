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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 25 января 2022
Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
90'
+5
Желтая карточка
М. Обафеми
Желтая карточка
Ч. Остин
90'
+2
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Даунс
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Уиллок
82'
Желтая карточка
С. Йохансен
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Желтая карточка
М. Одубайо
69'
66'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Х. Вольф
66'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ж. Пироэ
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Л. Амос
61'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Уоллас
61'
47'
Желтая карточка
Б. Кабанго
29'
Желтая карточка
К. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Суонси
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Маршалл
16
Дикки
2
Данн
3
Уоллас
5
Барбе
28
Одубайо
10
Амос
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
32
Остин
3-2-3-1-1
29
Хамер
29
Кристи
22
Латибодье
5
Кабанго
26
Ноутон
3
Мэннинг
4
Даунс
6
Гримес
8
Смит
17
Вольф
9
Пироэ
16
Уиллок
8
Томас
8
Томас
16
Уиллок
10
Амос
13
Дайкс
13
Дайкс
10
Амос
3
Уоллас
37
Адома
37
Адома
3
Уоллас
17
Вольф
4
Фултон
4
Фултон
17
Вольф
9
Пироэ
21
Обафеми
21
Обафеми
9
Пироэ
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
6
Райан Беннетт
ЦЗ
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Остались в запасе
6
Райан Беннетт
ЦЗ
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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