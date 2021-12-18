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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Питерборо Юнайтед
Блэкпул - Питерборо Юнайтед: обзор матча 18 декабря 2021
Блэкпул
18.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
27'
К. Андерсон
86'
С. Кэри
90+1'
Д. Йетс
11'
С. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Питерборо Юнайтед
Замена
К. Коннолли
️️️️
Р. Уинтл
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Йетс
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Кэри
86'
76'
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Грант
Замена
С. Кэри
️️️️
Ш. Ловери
73'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Г. Мадин
72'
ГОЛ! 1:1!
К. Андерсон
Пас отдал
Д. Боулер
27'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Дембеле
Пас отдал
Д. Найт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Оливер Норберн
ЦП
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
27
Кайл Баркер
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
2-5
32
Гримшоу
11
Боулер
16
Дугалл
33
Джеймс
6
Лоуренс-Габриэль
3
Хасбэнд
21
Андерсон
24
Уинтл
3-1-1-5
4
Томпсон
4
5
Эдвардс
8
Норберн
23
Дембеле
8
Грант
13
Корнелл
20
Найт
9
Кларк-Харрис
14
Тэйлор
24
Уинтл
6
Коннолли
6
Коннолли
24
Уинтл
14
Мадин
12
Йетс
12
Йетс
14
Мадин
19
Ловери
14
Кэри
14
Кэри
19
Ловери
8
Грант
17
Поку
17
Поку
8
Грант
Остались в запасе
Блэкпул
Питерборо Юнайтед
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Уилл Блэкмор
ВР
27
Кайл Баркер
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
27
Кайл Баркер
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Блэкпул - Питерборо Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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1 : 1
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Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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