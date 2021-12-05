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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 05 декабря 2021
Куинз Парк Рейнджерс
05.12.2021, воскресенье, 17:30
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
14'
Т. Кэмбелл
78'
М. Вранчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
90'
Замена
Т. Инс
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Томас
️️️️
С. Филд
80'
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Вранчич
Пас отдал
С. Клукас
Замена
А. Грэй
️️️️
Ч. Остин
74'
Замена
Л. Амос
️️️️
А. Доззел
67'
67'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Кэмбелл
Пенальти не реализован!
Ч. Остин
63'
57'
Замена
С. Клукас
️️️️
Р. Сойерс
54'
Желтая карточка
М. Фокс
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
10
Люк Амос
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Сток Сити
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
2-3-2-4
2
Данн
5
Барбе
10
Йохансен
21
Доззел
26
Филд
16
Уиллок
10
Хаир
88
Дьенг
32
Остин
29
Какай
16
Дикки
3-2-3-2
17
Дэвис
23
Батт
14
Тимон
3
Фокс
2
Смит
16
Уилмот
8
Вранчич
7
Аллен
14
Сойерс
23
Кэмбелл
26
Флетчер
21
Доззел
10
Амос
10
Амос
21
Доззел
26
Филд
8
Томас
8
Томас
26
Филд
32
Остин
45
Грэй
45
Грэй
32
Остин
26
Флетчер
10
Инс
10
Инс
26
Флетчер
14
Сойерс
6
Клукас
6
Клукас
14
Сойерс
23
Кэмбелл
18
Браун
18
Браун
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
19
Абдалла Сима
ПВ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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