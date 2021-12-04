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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Лутон Таун
Блэкпул - Лутон Таун: обзор матча 04 декабря 2021
Блэкпул
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 3
Завершен
Лутон Таун
42'
С. Брэдли
54'
Э. Адебайо
90+2'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Лутон Таун
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Кларк
82'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Э. Адебайо
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Дугалл
78'
77'
Замена
А. Мускве
️️️️
К. Мендес
Замена
Ш. Ловери
️️️️
О. Дейл
64'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Митчелл
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Э. Адебайо
Пас отдал
Д. Кларк
46'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Х. Лэнсбери
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Брэдли
Пас отдал
К. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
7
Карлос Мендес
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Лутон Таун
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
32
Гарри Истед
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
1-1-5
12
Максвелл
21
Стерлинг
16
Дугалл
24
Уинтл
21
Экпитета
3
Хасбэнд
33
Джеймс
11
Митчелл
3-3-1-1-2
1
Ши
15
Брэдли
14
Бри
17
Белл
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
32
Бурк
23
Лэнсбери
18
Кларк
45
Адебайо
7
Мендес
11
Митчелл
11
Боулер
11
Боулер
11
Митчелл
16
Дугалл
14
Кэри
14
Кэри
16
Дугалл
19
Дейл
19
Ловери
19
Ловери
19
Дейл
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
45
Адебайо
14
Хилтон
14
Хилтон
45
Адебайо
7
Мендес
15
Мускве
15
Мускве
7
Мендес
Остались в запасе
Блэкпул
Лутон Таун
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
32
Гарри Истед
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Остались в запасе
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
32
Гарри Истед
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Блэкпул - Лутон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
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1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
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2024.05.20 09:57
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