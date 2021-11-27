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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Блэкпул
Бирмингем Сити - Блэкпул: обзор матча 27 ноября 2021
Бирмингем Сити
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
81'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Блэкпул
84'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Г. Мадин
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Д. Джеймс
81'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
75'
75'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
О. Дейл
69'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Р. МакГри
69'
67'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Митчелл
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Ж. Бела
65'
Желтая карточка
К. Педерсен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
41
Remi Walker
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-1-2-1-3
20
Шаркич
24
Педерсен
4
Робертс
28
Сэндерсон
26
Суньич
8
МакГри
8
Джеймс
10
Грэм
25
Хоган
14
Дини
91
Бела
2-1-5
32
Гримшоу
6
Коннолли
21
Стерлинг
16
Дугалл
19
Дейл
3
Хасбэнд
11
Митчелл
21
Андерсон
33
Джеймс
91
Бела
15
Анеке
15
Анеке
91
Бела
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
11
Митчелл
11
Боулер
11
Боулер
11
Митчелл
19
Дейл
19
Ловери
19
Ловери
19
Дейл
14
Мадин
12
Йетс
12
Йетс
14
Мадин
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкпул
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
41
Remi Walker
ЦП
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
41
Remi Walker
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкпул
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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