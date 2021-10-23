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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Престон
Блэкпул - Престон: обзор матча 23 октября 2021
Блэкпул
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Престон
27'
К. Андерсон
68'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Престон
Желтая карточка
С. Кэри
90'
+4
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Д. Боулер
88'
84'
Желтая карточка
Б. Поттс
Замена
К. Коннолли
️️️️
К. Дугалл
83'
Замена
С. Кэри
️️️️
Д. Йетс
79'
74'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 2:0!
Г. Мадин
Пас отдал
Д. Йетс
68'
65'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Ирл
64'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Д. Джонсон
45'
+3
Желтая карточка
А. Брауне
39'
Желтая карточка
П. Бауэр
31'
Желтая карточка
С. Синклейр
ГОЛ! 1:0!
К. Андерсон
Пас отдал
Д. Хасбэнд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
2-5
32
Гримшоу
11
Боулер
16
Дугалл
24
Уинтл
14
Мадин
12
Йетс
21
Андерсон
3
Хасбэнд
3-3-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
7
Синклейр
8
Брауне
14
Джонсон
1
Иверсен
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
32
Ирл
17
Риис
16
Дугалл
6
Коннолли
6
Коннолли
16
Дугалл
12
Йетс
14
Кэри
14
Кэри
12
Йетс
11
Боулер
11
Митчелл
11
Митчелл
11
Боулер
14
Джонсон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Уайтмэн
44
Поттс
44
Поттс
8
Уайтмэн
32
Ирл
24
Магуайр
24
Магуайр
32
Ирл
Остались в запасе
Блэкпул
Престон
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкпул - Престон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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