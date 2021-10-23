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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Суонси
Бирмингем Сити - Суонси: обзор матча 23 октября 2021
Бирмингем Сити
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
47'
Т. Дини
82'
Р. МакГри
77'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Суонси
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Т. Дини
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. МакГри
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Обафеми
Пас отдал
Р. Мэннинг
71'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
Замена
Р. МакГри
️️️️
С. Хоган
63'
63'
Замена
Л. Уолш
️️️️
О. Нтчам
57'
Замена
М. Обафеми
️️️️
К. Смит
Желтая карточка
Г. Гарднер
53'
52'
Желтая карточка
Р. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
Пас отдал
Т. Чон
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Джордан Грэм
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
2
Итан Лейрд
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-1-1-3
20
Шаркич
28
Сэндерсон
32
Фрэнд
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
20
Гарднер
19
Чон
25
Хоган
14
Дини
10
Грэм
4-4-2
29
Хамер
26
Ноутон
6
Беннетт
22
Латибодье
3
Мэннинг
10
Нтчам
6
Гримес
8
Смит
35
Патерсон
9
Пироэ
2
Лейрд
25
Хоган
8
МакГри
8
МакГри
25
Хоган
14
Дини
15
Анеке
15
Анеке
14
Дини
10
Нтчам
8
Уолш
8
Уолш
10
Нтчам
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
8
Смит
21
Обафеми
21
Обафеми
8
Смит
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Суонси
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
5
Бен Кабанго
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Бирмингем Сити - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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