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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 16 октября 2021
Шеффилд Юнайтед
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
80'
Л. Муссе
83'
Д. МакГолдрик
55'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГолдрик
83'
ГОЛ! 1:1!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. МакГолдрик
80'
67'
Замена
С. Клукас
️️️️
М. Вранчич
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Осборн
67'
56'
Желтая карточка
Д. Браун
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
27'
Желтая карточка
Т. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-5-1
1
Ольсен
3
Стивенс
15
Иган
6
Дэвис
2
Богль
23
Осборн
10
Норвуд
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
14
Шарп
3-2-4-1
17
Дэвис
15
Суттар
17
Честер
14
Тимон
2
Смит
16
Уилмот
7
Аллен
14
Сойерс
8
Вранчич
25
Пауэлл
18
Браун
23
Осборн
11
Муссе
11
Муссе
23
Осборн
8
Вранчич
6
Клукас
6
Клукас
8
Вранчич
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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