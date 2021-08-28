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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Суонси
Престон - Суонси: обзор матча 28 августа 2021
Престон
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
21'
С. ван ден Берг
45+1'
Э. Риис
52'
Б. Уайтмэн
19'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Суонси
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ш. Магуайр
87'
Желтая карточка
С. Синклейр
85'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
80'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
71'
Желтая карточка
Д. Джонсон
61'
61'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Р. Беннетт
61'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. Фултон
Желтая карточка
Р. Ледсон
59'
ГОЛ! 3:1!
Б. Уайтмэн
52'
51'
Желтая карточка
С. Бенда
ГОЛ! 2:1!
Э. Риис
Пас отдал
Ш. Магуайр
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. ван ден Берг
Пас отдал
Д. Ирл
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Л. Каллен
11'
Замена
Б. Купер
️️️️
Д. Латибодье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
3-2-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
14
Джонсон
4
Ледсон
32
Ирл
1
Иверсен
17
Риис
24
Магуайр
4
ван ден Берг
4-3-4
3
Мэннинг
22
Латибодье
6
Беннетт
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
35
Патерсон
2
Лейрд
11
Каллен
9
Пироэ
13
Бенда
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
24
Магуайр
44
Поттс
44
Поттс
24
Магуайр
22
Латибодье
15
Купер
15
Купер
22
Латибодье
4
Фултон
26
Ноутон
26
Ноутон
4
Фултон
6
Беннетт
9
Лоу
9
Лоу
6
Беннетт
Остались в запасе
Престон
Суонси
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
29
Бен Хамер
ВР
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Престон - Суонси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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