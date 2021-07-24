Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 24 июля 2021
Люцерн
24.07.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
3 : 4
Завершен
Янг Бойз
27'
П. Шурпф
41'
И. Ндиайе
52'
П. Шурпф
14'
М. Элиа
59'
М. Элиа
68'
Джордан
90+3'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Янг Бойз
90'
+3
ГОЛ! 3:4!
Джордан
Пас отдал
У. Гарсия
90'
Желтая карточка
М. Шпильманн
Замена
H. Badstuber
️️️️
М. Шульц
81'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
81'
77'
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Эбишер
72'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
С. Кампо
️️️️
И. Ндиайе
69'
Замена
В. Тасар
️️️️
К. Гентнер
69'
68'
ГОЛ! 3:3!
Джордан
Пас отдал
М. Нгамале
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Элиа
Пас отдал
Джордан
58'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
58'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
К. Фасснахт
58'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Ф. Ридер
58'
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
ГОЛ! 3:1!
П. Шурпф
Пас отдал
М. Фридек
52'
51'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Желтая карточка
П. Фаркаш
47'
ГОЛ! 2:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
К. Гентнер
41'
34'
Желтая карточка
С. Зесигер
ГОЛ! 1:1!
П. Шурпф
Пас отдал
Ф. Угринич
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Элиа
Пас отдал
Ф. Ридер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
28
Holger Badstuber
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
29
Фаркаш
15
Бюрх
17
10
Шульц
11
Шурпф
4
Гентнер
17
Фридек
39
Соргич
7
Ндиайе
23
Угринич
4-3-1-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
15
Зесигер
5
Камара
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
10
Шульц
28
28
10
Шульц
7
Ндиайе
10
Кампо
10
Кампо
7
Ндиайе
39
Соргич
22
22
39
Соргич
4
Гентнер
27
Тасар
27
Тасар
4
Гентнер
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
16
Фасснахт
7
Шпильманн
7
Шпильманн
16
Фасснахт
32
Ридер
35
Мартинс
35
Мартинс
32
Ридер
20
Эбишер
30
Лаупер
30
Лаупер
20
Эбишер
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
91
Гийом Февр
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Янг Бойз
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+