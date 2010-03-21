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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 21 марта 2010
Сампдория
21.03.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
77'
А. Кассано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
Желтая карточка
М. Сторари
+4
Замена
М. Каморанези
️️️️
Диего
Замена
Э. Тестарди
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
Н. Легротталье
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Трезеге
️️️️
В. Яквинта
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Д. Паццини
Желтая карточка
С. Луккини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
19
Винченцо Яквинта
АП
10
Клаудио Маркизио
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
10
Диего
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Сампдория
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
45
Мауро Каморанези
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
6
Дзаури
8
Губерти
15
Поли
17
Паломбо
77
Семиоли
11
Паццини
99
Кассано
4-3-1-2
12
Кименти
11
Зебина
6
Легротталье
0
Каннаваро
6
Гроссо
10
Маркизио
22
Сиссоко
29
Поульсен
19
Яквинта
10
Диего
10
Дель Пьеро
99
Кассано
9
Тестарди
9
Тестарди
99
Кассано
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
10
Диего
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Диего
10
Маркизио
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Маркизио
19
Яквинта
7
Трезеге
7
Трезеге
19
Яквинта
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
23
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Сампдория - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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