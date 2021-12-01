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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Реймс
Лион - Реймс: обзор матча 01 декабря 2021
Лион
01.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
66'
К. Токо Экамби
56'
В. Фас
90+4'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реймс
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
У. Экитике
90'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Т. Фоке
84'
Замена
А. Флипс
️️️️
В. Бериша
Желтая карточка
М. Дембеле
82'
71'
Замена
Б. Локо
️️️️
Конан
71'
Замена
У. Экитике
️️️️
Э. Билал Туре
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
67'
Замена
М. Дембеле
️️️️
И. Слимани
67'
Замена
Т. Мендес
️️️️
М. Какере
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Д. Боатенг
66'
65'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
56'
ГОЛ! 0:1!
В. Фас
Пас отдал
В. Бериша
54'
Желтая карточка
М. Манетси
Желтая карточка
Д. Денайе
49'
46'
Замена
М. Манетси
️️️️
М. Кассама
Желтая карточка
Л. Пакета
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
4-3-1-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
64
Денайе
17
Боатенг
27
Густо
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Ауа
11
Пакета
19
Слимани
9
Экамби
3-3-2-1-1
1
Райкович
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
25
Фоке
30
Лопи
33
Конан
23
Бериша
8
Кассама
10
Кеббаль
19
Туре
8
Какере
23
Мендес
23
Мендес
8
Какере
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
19
Слимани
9
Дембеле
9
Дембеле
19
Слимани
33
Конан
2
Локо
2
Локо
33
Конан
8
Кассама
5
Манетси
5
Манетси
8
Кассама
25
Фоке
6
Сиссоко
6
Сиссоко
25
Фоке
23
Бериша
70
Флипс
70
Флипс
23
Бериша
19
Туре
22
Экитике
22
Экитике
19
Туре
Остались в запасе
Лион
Реймс
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
23
Йехван Диуф
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Лион - Реймс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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