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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Гройтер Фюрт
Арминия - Гройтер Фюрт: обзор матча 16 января 2022
Арминия
16.01.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
8'
М. Окугава
83'
Г. Кастро
35'
Д. Левелинг
67'
Х. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Гройтер Фюрт
90'
+5
Замена
С. Аста
️️️️
Т. Тильман
Желтая карточка
Г. Рамуш
86'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кастро
83'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
С. Брюннер
83'
81'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Д. Левелинг
81'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Б. Хргота
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Шепф
75'
Замена
Я. Серра
️️️️
Ф. Крюгер
75'
67'
ГОЛ! 1:2!
Х. Нильсен
Пас отдал
П. Зегуйн
66'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ж. Дудзяк
66'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Ж. Иттер
Замена
М. Претль
️️️️
С. Василиадис
62'
Замена
Р. Хак
️️️️
П. Виммер
62'
Желтая карточка
Й. Нильссон
52'
Желтая карточка
А. Андраде
43'
Желтая карточка
С. Василиадис
38'
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Левелинг
Пас отдал
Б. Хргота
31'
Желтая карточка
Ж. Иттер
ГОЛ! 1:0!
М. Окугава
Пас отдал
Ф. Крюгер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЛЗ
13
Себастьян Грисбек
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
11
Тимоти Тильман
ЛП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
4-3-1-2
1
Ортега
5
Пипер
4
Нильссон
16
Андраде
27
Брюннер
7
Окугава
19
Василиадис
18
Шепф
8
Виммер
11
Ласм
26
Крюгер
4-3-1-2
30
Бурхерт
28
Мейерхофер
13
Грисбек
24
Виргевер
27
Иттер
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
10
Хргота
18
Левелинг
27
Брюннер
5
Рамуш
5
Рамуш
27
Брюннер
19
Василиадис
24
Претль
24
Претль
19
Василиадис
18
Шепф
8
Кастро
8
Кастро
18
Шепф
8
Виммер
25
Хак
25
Хак
8
Виммер
26
Крюгер
13
Серра
13
Серра
26
Крюгер
10
Хргота
9
Пулулу
9
Пулулу
10
Хргота
27
Иттер
15
Виллемс
15
Виллемс
27
Иттер
18
Левелинг
5
Бауэр
5
Бауэр
18
Левелинг
11
Тильман
2
Аста
2
Аста
11
Тильман
28
Дудзяк
7
Нильсен
7
Нильсен
28
Дудзяк
Остались в запасе
Арминия
Гройтер Фюрт
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
1
Андреас Линде
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Арминия - Гройтер Фюрт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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