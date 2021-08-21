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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Арминия
Гройтер Фюрт - Арминия: обзор матча 21 августа 2021
Гройтер Фюрт
21.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Арминия
50'
Б. Хргота (П)
45'
Ф. Клоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Арминия
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Д. Абиама
86'
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Х. Нильсен
78'
75'
Замена
Я. Серра
️️️️
Б. Ласм
75'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Ф. Клоз
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Н. Сарпей
71'
68'
Вторая желтая
А. Шепф
66'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
Желтая карточка
М. Бауэр
62'
Желтая карточка
Н. Сарпей
59'
54'
Желтая карточка
А. Шепф
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Хргота
50'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Клоз
Пас отдал
С. Брюннер
Желтая карточка
Х. Нильсен
14'
Желтая карточка
П. Зегуйн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
8
Патрик Виммер
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
4-1-2-3
30
Бурхерт
27
Иттер
5
Бауэр
21
Юнг
28
Мейерхофер
14
Сарпей
37
Грин
30
Зегуйн
18
Абиама
7
Нильсен
10
Хргота
4-2-2-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
7
Лаурсен
6
Кунце
24
Претль
18
Шепф
7
Окугава
9
Клоз
11
Ласм
14
Сарпей
13
Кристиансен
13
Кристиансен
14
Сарпей
18
Абиама
18
Левелинг
18
Левелинг
18
Абиама
7
Нильсен
28
Дудзяк
28
Дудзяк
7
Нильсен
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
9
Клоз
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Клоз
11
Ласм
13
Серра
13
Серра
11
Ласм
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Арминия
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
8
Патрик Виммер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Остались в запасе
8
Патрик Виммер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Арминия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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