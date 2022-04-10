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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 10 апреля 2022
Сент-Миррен
10.04.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 4
Завершен
Рейнджерс
2'
К. Руф
45+4'
К. Руф
50'
К. Руф
76'
Д. Арибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
Замена
И. Эрхахон
️️️️
Д. Джонс
79'
76'
ГОЛ! 0:4!
Д. Арибо
Пас отдал
С. Райт
Замена
А. Грейв
️️️️
J. Henderson
63'
Замена
К. Мэйн
️️️️
И. Брофи
63'
62'
Замена
А. Диалло
️️️️
К. Руф
50'
ГОЛ! 0:3!
К. Руф
Замена
C. McCarthy
️️️️
Ч. Данн
46'
46'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
А. Рэмзи
46'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
К. Руф
Пас отдал
Д. Тавернье
Желтая карточка
А. Пауэр
29'
26'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Ландстрем
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
Р. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
13
Алекс Гогич
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Миррен
39
Kenzie Smith
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
21
Алекс Грейв
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
2-1-3-4
36
22
Фрэйзер
2
Тейт
13
Гогич
11
Джонс
25
Ронан
4
Пауэр
17
27
Брофи
18
Данн
5
Шонесси
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Арибо
6
Ландстрем
21
Рэмзи
77
Кент
10
Сакала
7
Руф
18
Данн
15
15
18
Данн
17
21
Грейв
21
Грейв
17
11
Джонс
21
Эрхахон
21
Эрхахон
11
Джонс
27
Брофи
30
Мэйн
30
Мэйн
27
Брофи
21
Рэмзи
6
Сэндс
6
Сэндс
21
Рэмзи
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Дэвис
6
Ландстрем
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
7
Руф
16
Диалло
16
Диалло
7
Руф
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
39
Kenzie Smith
ВР
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
39
Kenzie Smith
ВР
27
Петер Урминский
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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