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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Росс Каунти
Абердин - Росс Каунти: обзор матча 09 апреля 2022
Абердин
09.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Росс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
2-4-4
1
Льюис
31
Галлахер
2
МакКрори
14
Ожо
19
Фергюсон
17
Хайес
18
Бэррон
17
Бесуйен
21
Рамирес
23
Уоткинс
4
Бейтс
1-3-5
1
Лэйдлоу
29
Вокинс
12
Пэтон
22
Тиллсон
16
Спиттал
10
Уайт
8
Рэндалл
4
Яковитти
18
Каллахан
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Абердин
Росс Каунти
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Остались в запасе
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Абердин - Росс Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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