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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Рейнджерс
Данди - Рейнджерс: обзор матча 20 марта 2022
Данди
20.03.2022, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
6'
C. Elliot
64'
А. Рэмзи
86'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Рейнджерс
87'
Замена
Л. Балогун
️️️️
А. Морелос
86'
ГОЛ! 1:2!
К. Голдсон
Пас отдал
К. Руф
84'
Замена
Г. Камара
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
D. McDaid
83'
Замена
Л. МакКован
️️️️
D. McDaid
83'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
З. Радден
72'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
64'
Замена
К. Руф
️️️️
Д. Сэндс
56'
Желтая карточка
Д. Сэндс
Замена
M. Anderson
️️️️
P. McGowan
53'
46'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Эрфилд
46'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Ф. Хеландер
Желтая карточка
C. Elliot
45'
+3
42'
Пенальти не реализован!
Д. Тавернье
Желтая карточка
J. McGhee
41'
ГОЛ! 1:0!
C. Elliot
Пас отдал
J. Marshall
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
3-4-4
2
6
3
10
8
16
27
13
10
7
Радден
5
Суини
3-2-3-1-1
1
МакГрегор
6
Голдсон
22
Хеландер
6
Сэндс
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Ландстрем
37
Эрфилд
21
Рэмзи
77
Кент
9
Морелос
10
8
8
10
7
Радден
38
МакГинн
38
МакГинн
7
Радден
27
14
МакКован
14
МакКован
27
9
Морелос
27
Балогун
27
Балогун
9
Морелос
37
Эрфилд
18
Арибо
18
Арибо
37
Эрфилд
21
Рэмзи
18
Камара
18
Камара
21
Рэмзи
22
Хеландер
10
Сакала
10
Сакала
22
Хеландер
6
Сэндс
7
Руф
7
Руф
6
Сэндс
Остались в запасе
Данди
Рейнджерс
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
8
Райан Джек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
8
Райан Джек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Данди - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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