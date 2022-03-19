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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 19 марта 2022
Абердин
19.03.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Хиберниан
37'
Л. Фергюсон (П)
64'
Л. Фергюсон (П)
80'
В. Бесуйен
20'
К. Рэмзи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Хиберниан
89'
Желтая карточка
Э. Хендерсон
Замена
Т. Йенкс
️️️️
В. Бесуйен
89'
Замена
M. Ruth
️️️️
К. Рамирес
87'
82'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Ньюэлл
81'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Л. Стивенсон
ГОЛ! 3:1!
В. Бесуйен
Пас отдал
М. Уоткинс
80'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
К. Макленнан
78'
Замена
D. McGeouch
️️️️
К. Рэмзи
77'
66'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Фергюсон
64'
63'
Красная карточка
Р. Портеус
62'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
61'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Д. Райт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Фергюсон
37'
Желтая карточка
Д. Бейтс
28'
Желтая карточка
Р. МакКрори
22'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Рэмзи
16'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Хиберниан
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
8
Крис Мюллер
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3-3-4
1
Льюис
31
Галлахер
2
МакКрори
47
Рэмзи
17
Хайес
19
Фергюсон
18
Бэррон
4
Бейтс
21
Рамирес
17
Бесуйен
11
Макленнан
2-2-5
5
Портеус
16
Стивенсон
28
Кадден
11
Ньюэлл
19
Джаспер
3
Доиг
7
Райт
32
Кэмпбелл
33
Бушири
17
Бесуйен
21
Йенкс
21
Йенкс
17
Бесуйен
47
Рэмзи
21
21
47
Рэмзи
21
Рамирес
28
28
21
Рамирес
11
Макленнан
23
Уоткинс
23
Уоткинс
11
Макленнан
16
Стивенсон
4
Хэнлон
4
Хэнлон
16
Стивенсон
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
20
Хендерсон
11
Ньюэлл
7
Райт
8
Мюллер
8
Мюллер
7
Райт
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
0
R. Hauge
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
0
R. Hauge
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Абердин - Хиберниан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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