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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Рейнджерс
Данди Юнайтед - Рейнджерс: обзор матча 20 февраля 2022
Данди Юнайтед
20.02.2022, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
76'
Д. Арибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Рейнджерс
Замена
Н. Кларк
️️️️
Т. Уотт
85'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Арибо
74'
Замена
А. Диалло
️️️️
Ф. Хеландер
58'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Эрфилд
41'
Желтая карточка
А. Морелос
Желтая карточка
Т. Уотт
39'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
52
Craig Moore
ЦП
16
Tim Akinola
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
1-1-5
4
63
Левитт
6
Харкс
36
21
Нисканен
66
Батчер
33
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Бейсси
37
Эрфилд
6
Ландстрем
8
Джек
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
32
Уотт
10
Кларк
10
Кларк
32
Уотт
22
Хеландер
16
Диалло
16
Диалло
22
Хеландер
37
Эрфилд
10
Сакала
10
Сакала
37
Эрфилд
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Рейнджерс
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
52
Craig Moore
ЦП
16
Tim Akinola
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
2
Росс МакКрори
ОП
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
52
Craig Moore
ЦП
16
Tim Akinola
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Данди Юнайтед - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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