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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Абердин
Росс Каунти - Абердин: обзор матча 01 февраля 2022
Росс Каунти
01.02.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
53'
Р. Каллахан
48'
Д. Хайес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Абердин
86'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
81'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Ф. Ожо
79'
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
Г. Пэтон
69'
69'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
D. McGeouch
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Ж. Унгбо
66'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
59'
58'
Желтая карточка
Д. Хайес
ГОЛ! 1:1!
Р. Каллахан
53'
Желтая карточка
Ж. Унгбо
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хайес
Пас отдал
С. Браун
Замена
К. Рэндалл
️️️️
К. Рэмси
46'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
42'
Желтая карточка
Д. Самуэль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
12
Гарри Пэтон
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Абердин
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
2-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
29
Вокинс
2
Рэмси
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
10
Уайт
9
Самуэль
18
Каллахан
4
Яковитти
2-5-3
1
Льюис
47
Рэмзи
2
МакКрори
14
Ожо
8
Браун
21
19
Фергюсон
17
Хайес
4
Бейтс
17
Бесуйен
21
Рамирес
15
Унгбо
12
Пэтон
12
Пэтон
15
Унгбо
2
Рэмси
8
Рэндалл
8
Рэндалл
2
Рэмси
14
Ожо
3
МакКензи
3
МакКензи
14
Ожо
21
21
Йенкс
21
Йенкс
21
Остались в запасе
Росс Каунти
Абердин
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Росс Каунти - Абердин
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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