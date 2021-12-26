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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Миррен
Рейнджерс - Сент-Миррен: обзор матча 26 декабря 2021
Рейнджерс
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Миррен
14'
С. Райт
27'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Сент-Миррен
74'
Замена
Г. Килти
️️️️
Д. МакГрат
70'
Желтая карточка
И. Эрхахон
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Кент
68'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
68'
56'
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Мэйн
52'
Желтая карточка
Д. Шонесси
ГОЛ! 2:0!
А. Морелос
27'
Желтая карточка
К. Голдсон
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Райт
Пас отдал
Д. Арибо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
5
Джо Шонесси
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
15
Дилан Рид
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
4-2-3-1
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
18
Камара
18
Арибо
11
Райт
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
2-1-1-5
22
Фрэйзер
17
Тансер
4
Пауэр
17
МакГрат
17
31
Анвик
18
Данн
21
Эрхахон
8
Флинн
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
77
Кент
10
Сакала
10
Сакала
77
Кент
17
МакГрат
11
Килти
11
Килти
17
МакГрат
30
Мэйн
9
9
30
Мэйн
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Миррен
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
15
Дилан Рид
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
15
Дилан Рид
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Миррен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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