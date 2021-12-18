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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди Юнайтед
Рейнджерс - Данди Юнайтед: обзор матча 18 декабря 2021
Рейнджерс
18.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
71'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Данди Юнайтед
82'
Желтая карточка
L. Appere
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
71'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Эрфилд
64'
58'
Замена
L. Appere
️️️️
D. Glass
Замена
С. Райт
️️️️
Д. Ландстрем
46'
34'
Желтая карточка
A. Meekison
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Данди Юнайтед
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
2
Паттерсон
6
Голдсон
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Камара
37
Эрфилд
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
2-5
31
Карсон
33
4
10
21
10
Кларк
3
23
37
Эрфилд
18
Арибо
18
Арибо
37
Эрфилд
6
Ландстрем
11
Райт
11
Райт
6
Ландстрем
21
9
9
21
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди Юнайтед
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Рейнджерс - Данди Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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