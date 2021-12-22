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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 22 декабря 2021
Хиберниан
22.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
64'
Р. Портеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Абердин
90'
+2
Желтая карточка
Л. Фергюсон
88'
Желтая карточка
Р. Хеджс
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Нисбет
83'
77'
Замена
К. Макленнан
️️️️
М. Уоткинс
Желтая карточка
К. Нисбет
76'
68'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
D. Campbell
ГОЛ! 1:0!
Р. Портеус
Пас отдал
М. Бойл
64'
Замена
J. Murphy
️️️️
S. Allan
59'
46'
Замена
К. Рэмзи
️️️️
J. Emmanuel-Thomas
Желтая карточка
А. Гогич
38'
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Дойл-Хейз
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
14
James Scott
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
4
Хэнлон
5
Портеус
28
Кадден
23
3
Доиг
15
Нисбет
10
Бойл
31
Дойл-Хейз
32
Кэмпбелл
1-4-5
1
Льюис
31
Галлахер
14
Ожо
17
Хайес
19
Фергюсон
26
Хеджс
21
Рамирес
4
Бейтс
16
9
23
Уоткинс
31
Дойл-Хейз
13
Гогич
13
Гогич
31
Дойл-Хейз
23
15
15
23
15
Нисбет
27
Доидж
27
Доидж
15
Нисбет
9
47
Рэмзи
47
Рэмзи
9
16
21
Йенкс
21
Йенкс
16
23
Уоткинс
11
Макленнан
11
Макленнан
23
Уоткинс
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
James Scott
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
3
Джек МакКензи
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
James Scott
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек МакКензи
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хиберниан - Абердин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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