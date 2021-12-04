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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди
Рейнджерс - Данди: обзор матча 04 декабря 2021
Рейнджерс
04.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Данди
36'
Д. Арибо
55'
Р. Суини (АГ)
70'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Данди
90'
+2
Желтая карточка
J. Marshall
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Арибо
83'
Замена
Р. Джек
️️️️
Г. Камара
73'
ГОЛ! 3:0!
А. Морелос
70'
Замена
С. Райт
️️️️
Я. Хаджи
65'
62'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
Д. Маллен
Желтая карточка
А. Морелос
58'
57'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Суини
55'
53'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
C. Adam
ГОЛ! 1:0!
Д. Арибо
Пас отдал
Г. Камара
36'
28'
Желтая карточка
Д. Маллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
18
Арибо
37
Эрфилд
18
Камара
10
Хаджи
10
Сакала
9
Морелос
3-3-4
1
2
4
3
10
26
16
21
Маллен
14
МакКован
5
Суини
10
18
Арибо
7
Бакуна
7
Бакуна
18
Арибо
18
Камара
8
Джек
8
Джек
18
Камара
10
Хаджи
11
Райт
11
Райт
10
Хаджи
26
29
Гриффитс
29
Гриффитс
26
21
Маллен
9
Каммингс
9
Каммингс
21
Маллен
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Рейнджерс - Данди
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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