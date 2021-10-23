Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 23 октября 2021
Абердин
23.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
27'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Хиберниан
90'
+7
Вторая желтая
Д. МакГрегор
Желтая карточка
Д. Хайес
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
87'
Желтая карточка
М. Бойл
83'
Замена
Д. Райт
️️️️
Д. Дойл-Хейз
Замена
Н. МакГинн
️️️️
М. Уоткинс
78'
Желтая карточка
С. Браун
62'
Желтая карточка
Р. МакКрори
60'
60'
Замена
S. Allan
️️️️
J. Gullan
46'
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Кадден
Желтая карточка
М. Лонгстафф
45'
+4
Замена
М. Лонгстафф
️️️️
Д. Галлахер
43'
33'
Желтая карточка
Д. МакГрегор
Замена
Д. Хайес
️️️️
К. Рэмзи
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Рамирес
Пас отдал
К. Рэмзи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Хиберниан
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
2-4-4
1
Льюис
31
Галлахер
2
МакКрори
8
Браун
19
Фергюсон
26
Хеджс
14
Ожо
21
Рамирес
47
Рэмзи
4
Бейтс
23
Уоткинс
3-2-5
1
Мейси
4
Хэнлон
16
МакГинн
16
Стивенсон
28
Кадден
11
Ньюэлл
10
24
МакГрегор
10
Бойл
31
Дойл-Хейз
15
Нисбет
23
Уоткинс
38
МакГинн
38
МакГинн
23
Уоткинс
31
Галлахер
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
31
Галлахер
47
Рэмзи
17
Хайес
17
Хайес
47
Рэмзи
10
23
23
10
31
Дойл-Хейз
7
Райт
7
Райт
31
Дойл-Хейз
28
Кадден
15
15
28
Кадден
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Абердин - Хиберниан
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+