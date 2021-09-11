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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 11 сентября 2021
Сент-Джонстон
11.09.2021, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
51'
M. O'Halloran
58'
К. Руф (П)
79'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
Замена
С. Мэй
️️️️
А. Кроуфорд
85'
Замена
Э. Вертайнен
️️️️
H. Muller
83'
82'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Р. Кент
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тавернье
Пас отдал
Р. Кент
78'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Морелос
77'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Ф. Хеландер
Желтая карточка
L. Craig
59'
59'
Желтая карточка
А. Морелос
59'
Желтая карточка
К. Руф
Желтая карточка
Ш. Руни
59'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Руф
ГОЛ! 1:0!
M. O'Halloran
51'
Желтая карточка
H. Muller
41'
10'
Желтая карточка
Д. МакЛафлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-2-5
28
Кларк
3
5
МакКарт
2
Браун
0
10
Уотерспун
20
Кейн
26
Руни
15
21
Кроуфорд
17
4-3-1-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
27
Балогун
22
Хеландер
3
Бейсси
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
15
23
Вертайнен
23
Вертайнен
15
21
Кроуфорд
17
Мэй
17
Мэй
21
Кроуфорд
22
Хеландер
6
Симпсон
6
Симпсон
22
Хеландер
77
Кент
6
Ландстрем
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
10
Сакала
10
Сакала
9
Морелос
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
12
Elliot Parish
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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