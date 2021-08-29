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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Росс Каунти
Абердин - Росс Каунти: обзор матча 29 августа 2021
Абердин
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Росс Каунти
88'
К. Рамирес
33'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Росс Каунти
90'
+5
Желтая карточка
К. Уотсон
90'
+1
Желтая карточка
Г. Пэтон
ГОЛ! 1:1!
К. Рамирес
88'
82'
Замена
К. Уотсон
️️️️
К. Рэндалл
Замена
Д. Хайес
️️️️
Л. Фергюсон
81'
76'
Замена
Д. Болдуин
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Желтая карточка
Ф. Ожо
68'
67'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
М. Лонгстафф
64'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
A. Samuels
64'
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чарльз-Кук
21'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Д. Канкола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
23
Austin Samuels
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
1-1-4-4
1
Льюис
31
Галлахер
2
МакКрори
14
Ожо
8
Браун
8
Лонгстафф
19
Фергюсон
23
47
Рэмзи
16
21
Рамирес
1-3-5
1
Лэйдлоу
6
Патон
16
Спиттал
18
Канкола
22
Тиллсон
10
Уайт
8
Рэндалл
4
Яковитти
77
Чарльз-Кук
18
Каллахан
19
Фергюсон
17
Хайес
17
Хайес
19
Фергюсон
8
Лонгстафф
9
9
8
Лонгстафф
23
23
Уоткинс
23
Уоткинс
23
8
Рэндалл
15
Уотсон
15
Уотсон
8
Рэндалл
18
Канкола
12
Пэтон
12
Пэтон
18
Канкола
77
Чарльз-Кук
20
Болдуин
20
Болдуин
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Абердин
Росс Каунти
3
Джек МакКензи
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
18
Алекс Робертсон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
3
Джек МакКензи
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
18
Алекс Робертсон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Абердин - Росс Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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