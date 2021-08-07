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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Рейнджерс
Данди Юнайтед - Рейнджерс: обзор матча 07 августа 2021
Данди Юнайтед
07.08.2021, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
64'
J. Robson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Рейнджерс
Желтая карточка
Ж. Фукс
90'
+3
82'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
79'
Замена
С. Иттен
️️️️
Р. Кент
69'
Замена
С. Райт
️️️️
Д. Ландстрем
Желтая карточка
P. Pawlett
66'
ГОЛ! 1:0!
J. Robson
64'
Замена
A. Spörle
️️️️
L. Chalmers
50'
Желтая карточка
C. Mulgrew
41'
38'
Желтая карточка
К. Голдсон
Желтая карточка
К. Батчер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
1-5
4
66
Батчер
31
Зигрист
3
33
23
4-4-1-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Камара
10
Дэвис
18
Арибо
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
23
3
3
23
6
Ландстрем
11
Райт
11
Райт
6
Ландстрем
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
77
Кент
10
Иттен
10
Иттен
77
Кент
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Рейнджерс
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Данди Юнайтед - Рейнджерс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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