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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Ливингстон
Рейнджерс - Ливингстон: обзор матча 31 июля 2021
Рейнджерс
31.07.2021, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ливингстон
8'
Я. Хаджи
78'
С. Райт
90'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Ливингстон
ГОЛ! 3:0!
К. Руф
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Райт
Пас отдал
Д. Тавернье
78'
Замена
К. Руф
️️️️
Ф. Сакала
71'
68'
Замена
J. Hamilton
️️️️
Б. Андерсон
66'
Замена
Н. Девлин
️️️️
C. Sibbald
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Д. Арибо
64'
60'
Желтая карточка
C. Sibbald
Замена
С. Райт
️️️️
Я. Хаджи
32'
25'
Желтая карточка
А. Форрест
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаджи
Пас отдал
Д. Тавернье
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
4-3-2-1
33
МакЛафлин
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
18
Камара
10
Дэвис
77
Кент
10
Хаджи
10
Сакала
2-2-4
4
МакМиллан
10
8
Холт
8
Питтман
1
Стриек
5
Фицуотер
19
Андерсон
14
Форрест
18
Арибо
6
Ландстрем
6
Ландстрем
18
Арибо
10
Хаджи
11
Райт
11
Райт
10
Хаджи
10
Сакала
7
Руф
7
Руф
10
Сакала
10
2
Девлин
2
Девлин
10
19
Андерсон
38
38
19
Андерсон
Остались в запасе
Рейнджерс
Ливингстон
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Рейнджерс - Ливингстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
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