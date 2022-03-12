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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Фастав
Градец-Кралове - Фастав: обзор матча 12 марта 2022
Градец-Кралове
12.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
10'
D. Soukenik
14'
Ф. Кубала (П)
62'
R. Reiter
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Фастав
Замена
Д. Васулин
️️️️
П. Рыбичка
88'
Желтая карточка
D. Soukenik
81'
81'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
R. Matejov
71'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
Y. Drame
62'
ГОЛ! 2:1!
R. Reiter
Пас отдал
Я. Янецки
61'
Замена
R. Reiter
️️️️
M. Fillo
61'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
A. Hloušek
Замена
М. Лейбл
️️️️
Ф. Новотны
45'
+4
37'
Желтая карточка
М. Чедидла
Пенальти не реализован!
Ф. Кубала
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Кубала
14'
ГОЛ! 1:0!
D. Soukenik
10'
Желтая карточка
П. Кодеш
7'
Желтая карточка
Ф. Чех
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Фастав
3
Adam Hloušek
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
4-4-2
1
25
Чех
21
Крал
19
Мейдр
39
Клима
16
Кодеш
16
Новотны
8
28
Кубала
58
Влканова
7
Рыбичка
4-4-3
16
26
Прохазка
2
3
18
Чедидла
44
Конде
0
68
Янецки
19
Враштил
27
1
16
Новотны
28
Лейбл
28
Лейбл
16
Новотны
7
Рыбичка
15
Васулин
15
Васулин
7
Рыбичка
27
22
22
27
0
7
7
0
16
30
30
16
3
77
Вукадинович
77
Вукадинович
3
Остались в запасе
Градец-Кралове
Фастав
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Градец-Кралове - Фастав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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