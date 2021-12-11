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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Словацко
Градец-Кралове - Словацко: обзор матча 11 декабря 2021
Градец-Кралове
11.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Словацко
63'
А. Влканова
81'
Я. Рада (П)
36'
В. Юрецка
83'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Словацко
90'
+2
Замена
М. Кохут
️️️️
В. Юрецка
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Томич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Рада
81'
Желтая карточка
Д. Васулин
79'
74'
Замена
J. Navratil
️️️️
Л. Садилек
73'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
М. Петржела
69'
Желтая карточка
Я. Калабишка
66'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
Пенальти не реализован!
А. Влканова
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Влканова
63'
Замена
Я. Рада
️️️️
П. Кодеш
63'
61'
Красная карточка
П. Рейнберк
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
7
Marek Kejr
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
4-3-3
1
19
Мейдр
39
Клима
21
Крал
25
Чех
16
Новотны
8
16
Кодеш
58
Влканова
11
Прекоп
15
Васулин
3-5-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
95
Хользер
23
Рейнберк
20
Хавлик
18
Садилек
11
Петржела
91
Калабишка
28
Даничек
15
Юрецка
16
Кодеш
23
Рада
23
Рада
16
Кодеш
18
Садилек
30
30
18
Садилек
15
Юрецка
21
Кохут
21
Кохут
15
Юрецка
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
11
Петржела
22
Сисилия
22
Сисилия
11
Петржела
Остались в запасе
Градец-Кралове
Словацко
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
7
Marek Kejr
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
24
Jan Záviška
ЦП
7
Marek Kejr
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Градец-Кралове - Словацко
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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