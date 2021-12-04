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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Градец-Кралове
Слован - Градец-Кралове: обзор матча 04 декабря 2021
Слован
04.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Градец-Кралове
38'
Л. Тупта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Градец-Кралове
Желтая карточка
M. Stoch
88'
Замена
M. Stoch
️️️️
Ф. Гавелка
86'
84'
Замена
Я. Крал
️️️️
А. Влканова
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
К. Фридек
76'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Л. Тупта
76'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
76'
71'
Замена
️️️️
P. Dvorak
71'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Ф. Чех
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Косцельник
58'
48'
Желтая карточка
М. Лейбл
46'
Замена
Ф. Новотны
️️️️
O. Urma
ГОЛ! 1:0!
Л. Тупта
Пас отдал
К. Фридек
38'
9'
Желтая карточка
Ф. Чех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Otto Urma
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
4-3-1-2
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
8
Фридек
10
Гавелка
29
Тупта
9
Юсуф
4
Тьехи
4-3-3
1
39
Клима
28
Лейбл
19
Мейдр
25
Чех
4
23
Рада
16
Кодеш
58
Влканова
15
Васулин
0
3
Косцельник
15
Рондич
15
Рондич
3
Косцельник
10
Гавелка
99
99
10
Гавелка
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
8
Фридек
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
8
Фридек
29
Тупта
0
0
29
Тупта
58
Влканова
21
Крал
21
Крал
58
Влканова
25
Чех
28
Кубала
28
Кубала
25
Чех
4
16
Новотны
16
Новотны
4
Остались в запасе
Слован
Градец-Кралове
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Слован - Градец-Кралове
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
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