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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Баник
Градец-Кралове - Баник: обзор матча 06 ноября 2021
Градец-Кралове
06.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Баник
65'
Ф. Кубала
73'
Н. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Баник
Замена
С. Гаразим
️️️️
А. Влканова
90'
87'
Желтая карточка
Р. Поточны
81'
Замена
A.
️️️️
Д. Бухта
Замена
Д. Васулин
️️️️
Э. Прекоп
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
Л. Будински
Желтая карточка
Ф. Новотны
72'
71'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Д. Ндефе
71'
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кубала
Пас отдал
А. Влканова
65'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
P. Dvorak
60'
48'
Желтая карточка
Л. Алмаши
22'
Желтая карточка
Д. Ндефе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Marek Kejr
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
4-3-3
1
25
Чех
21
Крал
19
Мейдр
39
Клима
16
Новотны
8
4
58
Влканова
11
Прекоп
0
4-4-3
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
25
32
Юрошка
26
Калоц
11
Кузманович
19
Бухта
99
Алмаши
8
1
58
Влканова
2
Гаразим
2
Гаразим
58
Влканова
0
28
Кубала
28
Кубала
0
11
Прекоп
15
Васулин
15
Васулин
11
Прекоп
19
Бухта
7
7
19
Бухта
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
2
Ндефе
91
Поточны
91
Поточны
2
Ндефе
Остались в запасе
Градец-Кралове
Баник
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
7
Marek Kejr
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
7
Marek Kejr
ЦП
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Градец-Кралове - Баник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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