Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Градец-Кралове
Фастав - Градец-Кралове: обзор матча 17 октября 2021
Фастав
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Градец-Кралове
52'
T.
90+3'
Y. Drame
2'
P. Dvorak
55'
А. Влканова
90'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Градец-Кралове
Желтая карточка
В. Чантуришвили
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Y. Drame
Пас отдал
M. Hlinka
90'
+3
90'
+3
Замена
С. Гаразим
️️️️
А. Влканова
90'
ГОЛ! 1:3!
А. Влканова
Замена
М. Чедидла
️️️️
А. Фантис
89'
Замена
M. Hlinka
️️️️
T.
84'
Замена
R. Reiter
️️️️
R. Matejov
84'
79'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
P. Dvorak
73'
Замена
Я. Рада
️️️️
J. Kateřiňák
Замена
Y. Drame
️️️️
Я. Янецки
67'
Замена
Л. Джаво
️️️️
M. Fillo
67'
Желтая карточка
В. Прохазка
65'
65'
Желтая карточка
А. Влканова
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Влканова
ГОЛ! 1:1!
T.
Пас отдал
M. Fillo
52'
Желтая карточка
Т. Пожнар
40'
35'
Желтая карточка
П. Кодеш
2'
ГОЛ! 0:1!
P. Dvorak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
44
Jan Siska
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
24
Tkac
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
25
Martin Necas
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
3-3-4
44
16
26
Прохазка
2
7
Чантуришвили
0
68
Янецки
24
88
Пожнар
15
Фантис
19
Враштил
4-3-3
1
39
Клима
21
Крал
19
Мейдр
25
Чех
22
16
Кодеш
16
Новотны
58
Влканова
15
Васулин
0
24
88
88
24
15
Фантис
18
Чедидла
18
Чедидла
15
Фантис
16
7
7
16
68
Янецки
27
27
68
Янецки
0
44
Джаво
44
Джаво
0
58
Влканова
2
Гаразим
2
Гаразим
58
Влканова
0
28
Кубала
28
Кубала
0
22
23
Рада
23
Рада
22
Остались в запасе
Фастав
Градец-Кралове
25
Martin Necas
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
25
Martin Necas
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Фастав - Градец-Кралове
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Градец-Кралове
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+