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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Градец-Кралове
Словацко - Градец-Кралове: обзор матча 15 августа 2021
Словацко
15.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Градец-Кралове
51'
Д. Маречек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Градец-Кралове
Замена
J. Divisek
️️️️
П. Рейнберк
90'
+3
Замена
М. Кохут
️️️️
Л. Садилек
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Васулин
87'
Желтая карточка
O. Urma
Замена
О. Шашинка
️️️️
В. Юрецка
79'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
78'
76'
Замена
J. Kateřiňák
️️️️
D. Donát
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Петржела
62'
Красная карточка
Д. Маречек
60'
53'
Замена
Я. Крал
️️️️
Я. Клима
ГОЛ! 1:0!
Д. Маречек
51'
33'
Желтая карточка
А. Влканова
Желтая карточка
М. Петржела
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
3-5-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
4
Шимко
95
Хользер
37
Маречек
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
20
Хавлик
28
Даничек
15
Юрецка
3-3-4
1
13
39
Клима
19
Мейдр
16
Кодеш
23
Рада
4
11
Прекоп
15
Васулин
58
Влканова
0
23
Рейнберк
0
0
23
Рейнберк
11
Петржела
91
Калабишка
91
Калабишка
11
Петржела
18
Садилек
21
Кохут
21
Кохут
18
Садилек
15
Юрецка
27
Шашинка
27
Шашинка
15
Юрецка
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
39
Клима
21
Крал
21
Крал
39
Клима
13
22
22
13
Остались в запасе
Словацко
Градец-Кралове
27
Филип Вехета
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
27
Филип Вехета
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Словацко - Градец-Кралове
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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