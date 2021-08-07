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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Слован
Градец-Кралове - Слован: обзор матча 07 августа 2021
Градец-Кралове
07.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Слован
67'
Я. Крал
9'
М. Рабушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Слован
Замена
D. Soukenik
️️️️
Я. Рада
85'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Д. Васулин
85'
Желтая карточка
Я. Рада
82'
Желтая карточка
Д. Васулин
79'
Замена
J. Kateřiňák
️️️️
Я. Клима
69'
ГОЛ! 1:1!
Я. Крал
Пас отдал
А. Влканова
67'
63'
Желтая карточка
Я. Матушек
Замена
Я. Крал
️️️️
P. Dvorak
63'
61'
Замена
Я. Матушек
️️️️
D. Gembicky
61'
Замена
K. Meszaros
️️️️
J. Necas
41'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
М. Рабушич
34'
Красная карточка
Ф. Гавелка
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Рабушич
Пас отдал
D. Gembicky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
3-3-4
1
19
Мейдр
39
Клима
13
23
Рада
16
Кодеш
4
15
Васулин
11
Прекоп
0
58
Влканова
3-3-4
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
22
Фукала
3
Косцельник
15
Рондич
10
Гавелка
14
23
0
7
Рабушич
0
21
Крал
21
Крал
0
23
Рада
8
8
23
Рада
15
Васулин
28
Кубала
28
Кубала
15
Васулин
39
Клима
22
22
39
Клима
14
10
Матушек
10
Матушек
14
7
Рабушич
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
7
Рабушич
0
0
0
0
Остались в запасе
Градец-Кралове
Слован
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Градец-Кралове - Слован
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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