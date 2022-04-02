Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Кортрейк
Мехелен - Кортрейк: обзор матча 02 апреля 2022
Мехелен
02.04.2022, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Кортрейк
15'
С. Уолш
53'
У. Кюйперс
56'
Ж. Хайреманс
7'
А. Бенчаиб
47'
А. Бенчаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Кортрейк
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Н. Сторм
86'
81'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
М. Морено
81'
Замена
C. Herrmann
️️️️
А. Палаверса
81'
Замена
M. Jonckheere
️️️️
А. Бенчаиб
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
А. Ван Хоренбек
75'
Замена
М. Швед
️️️️
Ж. Хайреманс
75'
66'
Замена
Д. Энен
️️️️
Д. Мбайо
Замена
С. Гуэ
️️️️
К. Мрабти
60'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
К. Мрабти
56'
ГОЛ! 2:2!
У. Кюйперс
Пас отдал
А. Ван Хоренбек
53'
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Бенчаиб
45'
+1
Желтая карточка
А. Бенчаиб
21'
Желтая карточка
А. Палаверса
ГОЛ! 1:1!
С. Уолш
Пас отдал
Р. Скофс
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Бенчаиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Кортрейк
8
Найел Мехсату
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Мехелен
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
9
Марьян Швед
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Кортрейк
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
3-3-4
1
14
Уолш
30
23
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
99
Кюйперс
10
Сторм
28
Мрабти
2-2-5
14
Рейнолдс
8
Мехсату
37
Кадри
18
Палаверса
21
Морено
4
16
Радованович
7
Бенчаиб
11
Мбайо
11
Хайреманс
9
Швед
9
Швед
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
10
Гуэ
10
Гуэ
28
Мрабти
10
Сторм
9
Энгвалль
9
Энгвалль
10
Сторм
7
Бенчаиб
20
20
7
Бенчаиб
11
Мбайо
8
Энен
8
Энен
11
Мбайо
18
Палаверса
39
39
18
Палаверса
21
Морено
19
Бадамоси
19
Бадамоси
21
Морено
Остались в запасе
Мехелен
Кортрейк
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Мехелен - Кортрейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
Все
Мехелен
Кортрейк
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+