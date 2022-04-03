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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Эйпен
Генк - Эйпен: обзор матча 03 апреля 2022
Генк
03.04.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
5 : 0
Завершен
Эйпен
11'
П. Онуачу (П)
45+3'
П. Онуачу (П)
46'
Д. Ито
68'
Б. Хейнен
80'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Эйпен
Замена
М. Трезор
️️️️
Б. Хейнен
82'
Замена
К. Джон
️️️️
Д. Ито
81'
81'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
И. Нуху
ГОЛ! 5:0!
П. Онуачу
80'
80'
Замена
Т. Мюзель
️️️️
С. Превляк
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Л. Ойен
71'
69'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Д. Джегго
ГОЛ! 4:0!
Б. Хейнен
68'
51'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ! 3:0!
Д. Ито
Пас отдал
Л. Ойен
46'
46'
Замена
J. Cools
️️️️
T. Alloh
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Онуачу
45'
+3
Желтая карточка
А. Пресиадо
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Онуачу
11'
Желтая карточка
М. Садик
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Стеф Питерс
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
27
Кельвин Джон
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Эйпен
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
26
Торбен Мюзель
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
32
Уаттара
15
Садик
3
МакКензи
23
Пресиадо
8
Хейнен
17
Грошовски
18
Юклеред
11
Ойен
10
Ито
30
Онуачу
3-1-5
33
Нурудин
29
32
12
Агбаду
8
Джегго
14
Превляк
19
Эри
35
Ламберт
15
Магне
7
Нуху
11
Ойен
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
11
Ойен
8
Хейнен
31
Трезор
31
Трезор
8
Хейнен
10
Ито
27
Джон
27
Джон
10
Ито
29
26
26
29
8
Джегго
24
Деом
24
Деом
8
Джегго
14
Превляк
26
Мюзель
26
Мюзель
14
Превляк
7
Нуху
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Нуху
Остались в запасе
Генк
Эйпен
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Генк - Эйпен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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