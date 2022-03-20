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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Стандард
Кортрейк - Стандард: обзор матча 20 марта 2022
Кортрейк
20.03.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
77'
С. Амалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Стандард
Замена
А. Палаверса
️️️️
К. Вандендрище
87'
84'
Желтая карточка
Г. Цимирот
84'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Кафаро
77'
ГОЛ! 0:1!
С. Амалла
Пас отдал
М. Кафаро
72'
Желтая карточка
М. Кафаро
Замена
Д. Энен
️️️️
Д. Мбайо
70'
68'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
А. Тапсоба
68'
Замена
С. Амалла
️️️️
Р. Эмон
Замена
Б. Мессауди
️️️️
C. Herrmann
58'
13'
Желтая карточка
А. Тапсоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
21
Селим Амалла
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
2-2-5
4
Ватанабе
8
Мехсату
26
Вандендрище
37
Кадри
16
Радованович
21
Морено
11
Мбайо
14
4
2-2-1-5
30
Хенкине
3
Дюсенн
20
Бокади
59
Цимирот
22
Бастьен
20
Кафаро
15
Тапсоба
9
Эмон
22
Калю
3
Нгой
20
Деваэль
26
Вандендрище
18
Палаверса
18
Палаверса
26
Вандендрище
39
9
Мессауди
9
Мессауди
39
11
Мбайо
8
Энен
8
Энен
11
Мбайо
9
Эмон
21
Амалла
21
Амалла
9
Эмон
20
Кафаро
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
20
Кафаро
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
15
Тапсоба
Остались в запасе
Кортрейк
Стандард
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
16
Арно Бодар
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Кортрейк - Стандард
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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