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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Шарлеруа
Мехелен - Шарлеруа: обзор матча 12 марта 2022
Мехелен
12.03.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Шарлеруа
5'
Ж. Хайреманс
13'
У. Кюйперс
73'
В. Байо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Шарлеруа
Замена
М. Швед
️️️️
К. Мрабти
90'
+1
85'
Желтая карточка
Р. Мориока
84'
Замена
Р. Мориока
️️️️
А. Зорган
84'
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ж. Кайембе
Замена
С. Гуэ
️️️️
Ж. Хайреманс
77'
Желтая карточка
Р. Скофс
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Байо
57'
Желтая карточка
А. Зорган
46'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Д. Хейманс
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
L. Bijker
46'
Желтая карточка
В. Соуза
41'
ГОЛ! 2:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
L. Bijker
13'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Хайреманс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
2
Iebe Swers
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
4-3-3
1
2
55
ван Дронгелен
23
16
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
99
Кюйперс
10
Сторм
28
Мрабти
3-3-1-3
12
Коффи
25
Андреу
5
Кнежевич
18
Кайембе
38
Чачуа
8
Зорган
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
26
8
Голизаде
15
Байо
28
Мрабти
9
Швед
9
Швед
28
Мрабти
11
Хайреманс
10
Гуэ
10
Гуэ
11
Хайреманс
16
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
16
8
Зорган
88
Мориока
88
Мориока
8
Зорган
38
Хейманс
20
Баджи
20
Баджи
38
Хейманс
18
Кайембе
27
Нкуба
27
Нкуба
18
Кайембе
Остались в запасе
Мехелен
Шарлеруа
8
Onur Kaya
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
21
Бингуру Камара
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
8
Onur Kaya
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Мехелен - Шарлеруа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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Мехелен
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