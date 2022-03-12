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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Эйпен
Зюлте-Варегем - Эйпен: обзор матча 12 марта 2022
Зюлте-Варегем
12.03.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Эйпен
11'
А. Чиранни
61'
Ж. Домпе
82'
Й. Фоссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Эйпен
Замена
Л. Виген
️️️️
Й. Фоссен
89'
Замена
А. Сиссако
️️️️
И. Думбия
89'
84'
Замена
J. Cools
️️️️
Э. Агбаду
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Фоссен
82'
80'
Желтая карточка
А. Нурудин
Замена
Д. Кутеса
️️️️
З. Гано
79'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Домпе
Пас отдал
С. Боссут
61'
58'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Т. Мюзель
58'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
T. Alloh
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Де Неве
46'
Желтая карточка
Д. Де Неве
43'
Желтая карточка
Ф. Бойя
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Чиранни
Пас отдал
Ж. Домпе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Ibrahima Seck
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
19
Джонатан Эри
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
13
Лассе Виген
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
3-1-2-4
1
Боссут
28
Де Бок
14
Де Неве
28
Плетинкс
8
Думбия
21
34
Бойя
9
Фоссен
2
Чиранни
91
Домпе
9
Гано
3-1-1-5
33
Нурудин
29
5
Амат
12
Агбаду
8
Джегго
26
Мюзель
19
Эри
7
Нуху
15
Магне
8
Питерс
35
Ламберт
9
Гано
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Гано
14
Де Неве
27
Коолс
27
Коолс
14
Де Неве
9
Фоссен
13
Виген
13
Виген
9
Фоссен
8
Думбия
8
Сиссако
8
Сиссако
8
Думбия
12
Агбаду
26
26
12
Агбаду
26
Мюзель
24
Деом
24
Деом
26
Мюзель
29
11
Н'Дри
11
Н'Дри
29
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Эйпен
50
Sef van Damme
ВР
39
Алие Фадера
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
39
Алие Фадера
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Остались в запасе
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Зюлте-Варегем - Эйпен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
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Зюлте-Варегем
Эйпен
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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